Diputados comienzan a votar en Cámara el proyecto de ley de presupuesto: habrá votos para aprobación general

El plenario de la Cámara de Diputados comenzó este jueves de mañana a debatir y votar el proyecto de ley de presupuesto nacional, con un acuerdo previo para su aprobación en general.

Con votos del Frente Amplio y del Partido Nacional el proyecto se votó en la comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo que se descarta la misma votación en el plenario de la Cámara.

Luego del debate que se espera dure durante toda la jornada del jueves, comenzará el debate de cada artículo, y allí el Frente Amplio planteará (en sala) la reasignación de recursos para fortalecer algunas áreas del presupuesto, como educación, ciencia, seguridad, salud mental, entre otras.

El debate en vivo:

Más de 300 de los 700 artículos se votaron por unanimidad en comisión. En el resto hay diferencias entre oficialismo y oposición.

En comisión el Partido Colorado no votó el proyecto en general, y condiciona su aprobación a que el Frente Amplio considere las modificaciones prepuestas en las áreas clave: seguridad, educación, transparencia, ciencia y tecnología, entre otras.

Por su parte, los dos diputados de Cabildo Abierto resultarán claves para aprobar (o no) los artículos del presupuesto que crean tributos: el impuesto mínimo global (para empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares al años) y el IVA a compras minoristas en el exterior bajo el régimen de franquicias (con excepción de las que se realizan en Estados Unidos).

Blancos y colorados adelantaron que no votarán nuevos impuestos. Cabildo Abierto podría hacerlo. El Partido Independiente (con un diputado) también cuestiona estos nuevos tributos.