Incautaron más de 400 kilos de cocaína en Artigas arrojados desde una avioneta y hay cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas en un operativo antidrogas en el que se incautaron más de 400 kilos de cocaína arrojados desde el aire por una avioneta en el departamento de Artigas.

Los primeros datos del operativo fueron informados este jueves por el ministro del Interior, Carlos Negro, tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Fuentes consultadas por Subrayado indicaron que son cinco los detenidos y más de 400 kilos de cocaína, droga que será confirmada tras las pruebas de campo realizadas a la sustancia incautada. Se trata de 12 paquetes con un peso aproximado de 35 kilos cada uno.

Además, se incautaron vehículos, un arma y equipos de comunicación, agregaron las fuentes. La investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional continúa con diversas actuaciones. Noticia en desarrollo

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