RECIBÍ EL NEWSLETTER
VEHÍCULOS, ARMA Y EQUIPOS INCAUTADOS

Incautaron más de 400 kilos de cocaína en Artigas arrojados desde una avioneta y hay cinco detenidos

Se trata de 12 paquetes con un peso aproximado de 35 kilos cada uno. Además, se incautaron vehículos, un arma y equipos de comunicación, indicaron fuentes consultadas por Subrayado.

fotopoliciaartigas-jefatura-de-policia-de-artigas-fachada

Cinco personas fueron detenidas en un operativo antidrogas en el que se incautaron más de 400 kilos de cocaína arrojados desde el aire por una avioneta en el departamento de Artigas.

Los primeros datos del operativo fueron informados este jueves por el ministro del Interior, Carlos Negro, tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Fuentes consultadas por Subrayado indicaron que son cinco los detenidos y más de 400 kilos de cocaína, droga que será confirmada tras las pruebas de campo realizadas a la sustancia incautada. Se trata de 12 paquetes con un peso aproximado de 35 kilos cada uno.

padre de la joven agredida en medicina: casi sin mediar palabra la ataco, si no es intento de femicidio, ¿que es?
Seguí leyendo

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"

Además, se incautaron vehículos, un arma y equipos de comunicación, agregaron las fuentes.

La investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional continúa con diversas actuaciones.

Noticia en desarrollo

Temas de la nota

Lo más visto

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
AGRESORA FUGÓ EN ÓMNIBUS Y FUE DETENIDA

Un hombre de 64 años fue baleado en su auto por una joven de 20 en un intento de rapiña en Paso Molino
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras intento de rapiña

Te puede interesar

Padre de la joven agredida en Medicina: Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es? video
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
Incautaron más de 400 kilos de cocaína en Artigas arrojados desde una avioneta y hay cinco detenidos
VEHÍCULOS, ARMA Y EQUIPOS INCAUTADOS

Incautaron más de 400 kilos de cocaína en Artigas arrojados desde una avioneta y hay cinco detenidos
Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado. video
INVESTIGACIÓN EN CURSO

Fiscalía solicitó nuevas detenciones y citaciones en caso por red de tráfico de información de víctimas de siniestros

Dejá tu comentario