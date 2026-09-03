Teresa Herrera: "Si las cosas funcionaran como se debe, las instituciones tendrían a donde recurrir ante estas situaciones"

La especialista en violencia de género Teresa Herrera demandó la urgente capacitación docente para poder actuar frente a casos de violencia y misoginia en centros educativos. Y aclaró que los padecimientos mentales no explican los actos de violencia machista.

"¿Cuántos enfermos mentales conocen que ataquen de esa forma a las personas? Cuántos enfermos mentales conocen que tomen premeditación, que piensen como este muchacho, igual a otros casos que conocemos, donde se pone la etiqueta de enfermedad mental y en realidad lo que subyace es una misoginia, es decir, un odio hacia las mujeres", señaló Herrera.

Herrera aseguró que el estado está omiso en la aplicación de la ley de violencia basada en género que no capacita ni a operadores judiciales ni de la educación.

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Esto se evidenció en el Liceo 1 de Salinas, donde a pesar de las denuncias previas sobre conductas violentas del agresor, no hubo respuestas institucionales acordes.

"Si las cosas funcionaran como se debe, las instituciones educativas tendrían a donde recurrir ante una situación como esta y tendrían que recibir el auxilio y la ayuda por parte de los técnicos y técnicas. El tema es que, insisto, se minimizan las situaciones, se naturalizan. Estamos viviendo una situación donde a través de las redes hay una serie de organizaciones, de asociaciones para delinquir -incluso las podemos llamar-, donde hay un discurso misógino de odio permanente, sistemático, que después claro, lo vemos en las respuestas y comentarios a raíz de cualquiera de estos hechos", dijo.