RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS CASO DE INTENTO DE FEMICIDIO

Teresa Herrera: "Si las cosas funcionaran como se debe, las instituciones tendrían a donde recurrir ante estas situaciones"

"El tema es que, insisto, se minimizan las situaciones, se naturalizan", dijo la especialista en violencia de género sobre tras la agresión en Facultad de Medicina.

teresa-herrera

La especialista en violencia de género Teresa Herrera demandó la urgente capacitación docente para poder actuar frente a casos de violencia y misoginia en centros educativos. Y aclaró que los padecimientos mentales no explican los actos de violencia machista.

"¿Cuántos enfermos mentales conocen que ataquen de esa forma a las personas? Cuántos enfermos mentales conocen que tomen premeditación, que piensen como este muchacho, igual a otros casos que conocemos, donde se pone la etiqueta de enfermedad mental y en realidad lo que subyace es una misoginia, es decir, un odio hacia las mujeres", señaló Herrera.

Herrera aseguró que el estado está omiso en la aplicación de la ley de violencia basada en género que no capacita ni a operadores judiciales ni de la educación.

terminal de punta del este: vecinos juntaron mas de 4.000 firmas en contra de decision de la intendencia del no ingreso de coches
Seguí leyendo

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches

Esto se evidenció en el Liceo 1 de Salinas, donde a pesar de las denuncias previas sobre conductas violentas del agresor, no hubo respuestas institucionales acordes.

"Si las cosas funcionaran como se debe, las instituciones educativas tendrían a donde recurrir ante una situación como esta y tendrían que recibir el auxilio y la ayuda por parte de los técnicos y técnicas. El tema es que, insisto, se minimizan las situaciones, se naturalizan. Estamos viviendo una situación donde a través de las redes hay una serie de organizaciones, de asociaciones para delinquir -incluso las podemos llamar-, donde hay un discurso misógino de odio permanente, sistemático, que después claro, lo vemos en las respuestas y comentarios a raíz de cualquiera de estos hechos", dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
SINIESTRO DE TRÁNSITO EN FLORES

Una persona fallecida y tres lesionadas dejó un accidente frontal en ruta 3 de Flores
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario

Te puede interesar

Padre de la joven agredida en Medicina: Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es? video
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
Intento de femicidio en Medicina es un caso muy aislado y el tema de fondo es la violencia, dijo el presidente video
orsi ANALIZÓ ABORDAJE DE SECUNDARIA

Intento de femicidio en Medicina es un "caso muy aislado" y "el tema de fondo es la violencia", dijo el presidente
Orsi se reunirá este viernes mano a mano con Ojeda, Mieres y Manini, y la semana que viene lo hará con Delgado video
INTERCAMBIO SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL

Orsi se reunirá este viernes "mano a mano" con Ojeda, Mieres y Manini, y la semana que viene lo hará con Delgado

Dejá tu comentario