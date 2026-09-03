Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras un intento de rapiña

Una mujer de 34 años murió a las 21:00 de este miércoles en el hospital Maciel, luego de que en la madrugada fuera ingresada con una puñalada en el pecho.

Por el crimen, efectivos de la Zona Operacional I detuvieron a un ciudadano brasileño de 30 años, supo Subrayado.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por la Policía, los investigadores presumen que el brasileño fue víctima de un intento de rapiña a las 4:00 del miércoles, cuando se encontraba en la calle Treinta y Tres, esquina Buenos Aires, en Ciudad Vieja. Un grupo de personas que vive en la calle habría intentado rapiñarlo y, durante el forcejeo, el hombre le quitó el arma blanca a uno de ellos y apuñaló a la mujer.

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Los policías buscan establecer, mediante cámaras de seguridad y testigos, si el intento de rapiña ocurrió y cuáles fueron las circunstancias. Por lo pronto, el hombre quedó detenido como sospechoso. Si bien es brasileño, vive en Uruguay.

Desde la noche de este miércoles, la investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

La mujer no tenía antecedentes penales y el detenido tampoco.