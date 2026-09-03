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SINIESTRO DE TRÁNSITO EN FLORES

Una persona fallecida y tres lesionadas dejó un accidente frontal en ruta 3 de Flores

El accidente ocurrió pasadas las 6 de la mañana en el kilómetro 178 de la ruta 3, en Flores. Los vehículos chocaron de frente, según la información primaria de Policía Caminera.

El accidente frontal en ruta 3 de Flores. Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.

El accidente frontal en ruta 3 de Flores. Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.

Una persona fallecida y tres heridas dejó un accidente frontal esta mañana en el kilómetro 178 de la ruta 3, en Flores.

Policía Caminera informa que el siniestro de tránsito ocurrió a las 06:25 entre dos vehículos con matrículas extranjeras, uno de Argentina y otro de Paraguay.

La ruta está totalmente obstruida y trabaja en el lugar personal de policial y bomberos.

Foto: Subrayado. 
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