Una persona fallecida y tres heridas dejó un accidente frontal esta mañana en el kilómetro 178 de la ruta 3, en Flores.
Una persona fallecida y tres lesionadas dejó un accidente frontal en ruta 3 de Flores
El accidente ocurrió pasadas las 6 de la mañana en el kilómetro 178 de la ruta 3, en Flores. Los vehículos chocaron de frente, según la información primaria de Policía Caminera.
Policía Caminera informa que el siniestro de tránsito ocurrió a las 06:25 entre dos vehículos con matrículas extranjeras, uno de Argentina y otro de Paraguay.
La ruta está totalmente obstruida y trabaja en el lugar personal de policial y bomberos.
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