Fiscalía solicitó nuevas detenciones y citaciones en caso por red de tráfico de información de víctimas de siniestros

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Fiscalía solicitó nuevas órdenes de detención y citó varios testigos en la causa que investiga red de abogados, policías y funcionarios de la salud que captaban víctimas de siniestros de tránsito a través del tráfico de información.

Por este caso, en el que hay alrededor de 80 involucrados, hay diez condenados y dos imputados.

Los hechos investigados, por tráfico de información, ocurrían cuando funcionarios públicos llegaban a un siniestro de tránsito y advertían a gestores al respecto y estos informaban a los abogados, que se contactaban con las víctimas para ofrecerles sus servicios.

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Los abogados pagaban entre 3.000 y 50.000 pesos, dependiendo del tipo de siniestro de tránsito, por información reservada.

Los diez condenados recibieron penas de prisión efectiva de entre dos años, y tres años y tres meses. Estas personas aceptaron su responsabilidad y fueron a un proceso abreviado.

Los otros dos indagados fueron imputados, uno con prisión preventiva por 180 días y otro con medidas alternativas. Además, otra persona fue liberada.

Entre los imputados y condenados hay abogados, policías, inspectores de tránsito municipales y personal de la salud.

Hasta el momento, el delito aplicado en la mayoría de los casos es cohecho calificado, y esto alcanza al funcionario público (policía, enfermero, inspector, etcétera) que consigue y vende información reservada, y a la persona que paga por ella.