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INVESTIGACIÓN EN CURSO

Fiscalía solicitó nuevas detenciones y citaciones en caso por red de tráfico de información de víctimas de siniestros

Hasta el momento son diez los condenados por este hecho. Son investigados abogados, policías, personal de salud e inspectores de tránsito.

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Fiscalía solicitó nuevas órdenes de detención y citó varios testigos en la causa que investiga red de abogados, policías y funcionarios de la salud que captaban víctimas de siniestros de tránsito a través del tráfico de información.

Por este caso, en el que hay alrededor de 80 involucrados, hay diez condenados y dos imputados.

Los hechos investigados, por tráfico de información, ocurrían cuando funcionarios públicos llegaban a un siniestro de tránsito y advertían a gestores al respecto y estos informaban a los abogados, que se contactaban con las víctimas para ofrecerles sus servicios.

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Los abogados pagaban entre 3.000 y 50.000 pesos, dependiendo del tipo de siniestro de tránsito, por información reservada.

Los diez condenados recibieron penas de prisión efectiva de entre dos años, y tres años y tres meses. Estas personas aceptaron su responsabilidad y fueron a un proceso abreviado.

Los otros dos indagados fueron imputados, uno con prisión preventiva por 180 días y otro con medidas alternativas. Además, otra persona fue liberada.

Entre los imputados y condenados hay abogados, policías, inspectores de tránsito municipales y personal de la salud.

Hasta el momento, el delito aplicado en la mayoría de los casos es cohecho calificado, y esto alcanza al funcionario público (policía, enfermero, inspector, etcétera) que consigue y vende información reservada, y a la persona que paga por ella.

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