Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes de tránsito

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Diez personas fueron condenadas con penas de prisión y otras dos imputadas (una de ellas también con prisión preventiva) en el caso que investigó una red ilegal de captación de víctimas de accidentes de tránsito para que sean representadas por abogados que pagaban por información reservada.

Los 10 condenados recibieron penas de prisión efectiva de entre dos años, y tres años y tres meses. Estas personas aceptaron su responsabilidad y fueron a un proceso abreviado.

Los otros dos indagados fueron imputados, uno con prisión preventiva por 180 días y otro con medidas alternativas. Además, otra persona fue liberad, aunque la investigación continúa y puede haber más detenidos.

Entre los imputados y condenados hay abogados, policías, inspectores de tránsito municipales y personal de la salud.

La maniobra consistía en obtener información reservada de las víctimas de siniestros de tránsito y pasarla a los abogados a cambio de un pago. Estas personas hacían las veces de “gestores” para los abogados, que así obtenían clientes a representar en demandas y juicios contra los responsables del accidente de tránsito.

El delito aplicado en la mayoría de los casos es cohecho calificado, y esto alcanza al funcionario público (policía, enfermero, inspector, etcétera) que consigue y vende información reservada, y a la persona que paga por ella.

"Diez de las personas involucradas fueron condenadas como autores y coautores de un delito de asociación para delinquir (...) con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravados y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravados", dice el informe oficial de Fiscalía.

A su vez, "dos de los condenados fueron además responsabilizados, en calidad de coautores, por un delito de acceso ilícito a datos informáticos. Uno de ellos fue condenado asimismo como autor de un delito de amenazas", agrega el informe.

Por otro lado se impuso multas de entre 50 y 200 Unidades Reajustables, y "en los casos correspondientes a funcionarios públicos, también se dispuso la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos", detalla Fiscalía.

La investigación de esta red ilegal, ahora desarticulada por la Justicia, comenzó en junio pasado con una denuncia contra un abogado por parte de una víctima de un accidente de tránsito.

A partir de allí se descubrió una red de pagos y tráfico de información ilegal, que según lo informado en la audiencia del miércoles de noche, se remonta al 2019.