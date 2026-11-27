Este viernes culmina el escrutinio final de las elecciones del BPS en Montevideo, con la apertura de los votos observados. En los próximos días, la Corte Electoral proclamará a los ganadores en activos, pasivos y empresas.

"Los resultados ya están establecidos, dado que la diferencia en cada uno de los órdenes es superior a la cantidad de observados que hay por los mismos. Tenemos cerca de 5.000 votos observados, cuatro mil y pico en el orden de los activos, mayormente de quienes conformaron al comisión receptora de votos. En los pasivos tenemos más de 300 votos observados y en el orden de contribuyentes y empresas, más de 200", dijo Martín Pratto, presidente de la Junta Electoral de Montevideo.

Luego de terminar el escrutinio, se envía a la Corte Electoral para que proclame a los ganadores.

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ASÍ FUERON LOS RESULTADOS DEL DOMINGO

Lorena Roqueta venció al candidato del PIT-CNT e integrará el directorio en representación de los trabajadores, Jorge Fernández obtuvo la victoria por los empresarios y Estela Ovelar lidera la votación a la espera de los observados.

Por los trabajadores, Lorena Roqueta, candidata de la lista 15 de Hay otro camino, obtuvo 454.917 votos. Su rival, Carlos Clavijo, de la lista 11 del PIT-CNT, sumó 372.936; trata de una victoria histórica, ya que por primera vez, la sindical de trabajadores quedará sin representación en el directorio del BPS. Además, hubo 101.257 votos anulados, 73.201 en blanco y 10.741 observados.

En los empresarios, Jorge Fernández, candidato de la lista 25 de Hay otro camino, obtuvo 81.726 votos. Le siguieron Graciela Álvarez, de la lista 21, con 41.586. Bernardo Aldabalde, de la lista 27, sumó 24.064, y Daniel Añón, de la lista 30, 17.165 En este orden se registraron 26.817 votos en blanco, 22.423 anulados y 2.889 observados.

Distinta es la situación de la representación por los jubilados, que aún resta definirse; Estela Ovelar, candidata de la lista 1 y respaldada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), logró 145.097 votos. Renaldo Borriero sumó 143.275, y María Ángela Pereira, de la lista 2, 20.974.

La diferencia de 1.795 votos entre las dos primeras listas deja pendiente la definición del orden de los 6.461 votos. El escrutinio definitivo, previsto para el martes 24 de noviembre, determinará si la Onajpu conserva la representación de los pasivos que ocupa desde 1992. Fueron 29.422 en blanco y 29.443 anulados.