El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé buen tiempo este fin de semana, de viernes a domingo inclusive, con temperatura máxima que supera los 30º en todo el país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta de fresca a cálida con algo mas de nubosidad en la zona norte. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo condiciones templadas en la noche.

El sábado la mañana estará templada con cielo despejado, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente caluroso y cielo escasamente nublado, mientras que la noche seguirá con temperaturas agradables.

El domingo se espera una mañana templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol, la noche se presentará templada. Viernes 27 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º Sábado 28 Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 16º Domingo 29 Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 18º

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