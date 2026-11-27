El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé buen tiempo este fin de semana, de viernes a domingo inclusive, con temperatura máxima que supera los 30º en todo el país.
Fin de semana agradable, soleado y caluroso, con máximas que superan los 30º
Nubel Cisneros prevé buen tiempo este fin de semana, de viernes a domingo, temperatura máxima que supera los 30º en todo el país. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta de fresca a cálida con algo mas de nubosidad en la zona norte. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo condiciones templadas en la noche.
El sábado la mañana estará templada con cielo despejado, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente caluroso y cielo escasamente nublado, mientras que la noche seguirá con temperaturas agradables.
El fin de semana comienza con lluvias aisladas este viernes, todo el día, pero mejora el sábado y domingo
El domingo se espera una mañana templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol, la noche se presentará templada.
Viernes 27
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º
Sábado 28
Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 16º
Domingo 29
Zona Norte: máxima 37º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 18º
Dejá tu comentario