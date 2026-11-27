El Ministerio de Transporte y Obras Pública confirmó que los nuevos valores de boletos para los servicios de transporte público de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas entran en vigencia pasada la medianoche del próximo martes 1º de diciembre, con un aumento de $3,8 en promedio.
Aumenta el precio del boleto suburbano y metropolitano desde el próximo martes 1º de diciembre
El Ministerio de Transporte definió los nuevos precios de los boletos en el transporte de pasajeros en líneas suburbanas y metropolitanas. Rigen desde el 1º de diciembre. Los detalles.
En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera, con valores que van desde $61 para 8 km, hasta $143 para 60 km.
Para los viajes que cruzan los límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, se fijan tarifas por anillos de distancia, que parten de $110 para el Anillo 1 a los 32 km, y alcanzan los $218 para el Anillo 7 de 96 km de distancia.
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También se define el Viaje Protección Montevideo, con un valor de $89, para traslados dentro del departamento que se extienden hasta determinados puntos del área metropolitana.
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