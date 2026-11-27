Aumenta el precio del boleto suburbano y metropolitano desde el próximo martes 1º de diciembre.

El Ministerio de Transporte y Obras Pública confirmó que los nuevos valores de boletos para los servicios de transporte público de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas entran en vigencia pasada la medianoche del próximo martes 1º de diciembre, con un aumento de $3,8 en promedio.

En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera, con valores que van desde $61 para 8 km, hasta $143 para 60 km.

Para los viajes que cruzan los límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, se fijan tarifas por anillos de distancia, que parten de $110 para el Anillo 1 a los 32 km, y alcanzan los $218 para el Anillo 7 de 96 km de distancia.

También se define el Viaje Protección Montevideo, con un valor de $89, para traslados dentro del departamento que se extienden hasta determinados puntos del área metropolitana.