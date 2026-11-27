Emiliano Mandasen, secretario general de Fenapes.

El secretario general del sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) Emiliano Mandacen advirtió que la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) tiene “serias dificultades presupuestales” y aseguró que de no aumentar de forma significativa los recursos, tendrá problemas en los próximos años par ejecutar políticas educativas.

“Tenemos una Anep con serias dificultades presupuestales, porque partió de un ajuste presupuestal muy agudo, que de piso tuvo 150 millones de dólares menos. Hoy en día el presupuesto que se implementó es totalmente insuficiente. Y la Anep, capaz que no lo podía decir (el presidente del Codicen Pablo Caggiani), pero yo sí lo puedo decir, y lo debo decir, la Anep hoy sobrevive en mucho de lo que son propuestas educativas, de un fondo de inasistencia que es un fondo variable", aseguró.

"La Anep financia gasto constante con un fondo variable. Por las cuentas que tenemos, si no hay un incremento presupuestal sustancial en esta Rendición de Cuentas, ese fondo de inasistencia, en el 2028 va a debilitarse de tal manera que no va a poder financiar determinadas políticas”, dijo Mandacen este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Y agregó: “Tenemos dificultades edilicias profundas. Si la próxima Rendición de Cuentas no inyecta muchísimo presupuesto, va a ser muy difícil sostener el sistema educativo”.