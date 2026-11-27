Los delincuentes que rapiñaron el residencial de la avenida Millán e hirieron a un policía de gravedad, en julio de este año.

La Fiscalía de Homicidios de 2º turno imputó con prisión al delincuente de 33 años detenido el miércoles por su participación en la rapiña a un residencial de la avenida Millán, en el barrio Atahualpa, el 3 de julio de este año.

Prófugo desde entonces, tras un trabajo de inteligencia policial, efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos ubicaron este miércoles al delincuente en una plaza lindera al ex edificio Libertad (sede de ASSE).

Tras intentar escapar fue detenido y conducido ante la justicia, que ahora lo imputó con prisión por un delito de encubrimiento y otro de atentado en calidad de autor.

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El caso

El 3 de julio varios delincuentes armados ingresaron a un residencial en la Avenida Millán, en el barrio Atahualpa y lo rapiñaron. En el lugar había adultos mayores y funcionarios.

Los policías de URPM de la zona III llegaron cuando la rapiña se estaba cometiendo y los delincuentes huían del lugar. Hubo un enfrentamiento a tiros y uno de los policías fue gravemente herido. Permaneció en CTI en estado muy grave, se recuperó y finalmente fue dado de alta.

Por la gravedad del hecho, la investigación recayó en el Departamento de Homicidios que logró identificar a los autores, entre ellos, al hombre de 33 años que estaba requerido.

Se hicieron trabajos de inteligencia y allanamientos en los que evadió a la Policía en su vehículo, pero los trabajos para capturarlo siguieron y el miércoles 25 de tarde fue detenido.

Se trata de un delincuente conocido por la Policía por cometer rapiñas de entidad a financieras, cambios y remesas. Tenía un antecedente penal por rapiña del año 2017.