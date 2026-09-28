Detuvieron en un allanamiento a un hombre vinculado al homicidio de un joven de 22 años, ocurrido en Peñarol

La Policía detuvo en un allanamiento a un hombre, de 30 años, en el marco de la investigación por el asesinato de un joven de 22 años, ocurrido en el límite de los barrios Peñarol y Lavalleja.

El allanamiento se llevó adelante en Canelones y estuvo a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

El detenido cuenta con 4 antecedentes penales, el último de junio por estafa.

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Con esta detención, son tres las personas involucradas en este caso. Otras dos de 37 y 42 años ya están cumpliendo prisión preventiva.

El caso

El joven 22 años, sin antecedentes penales, fue asesinado a tiros el pasado lunes 6 de abril sobre la hora 22:15 cuando llegaba a su casa, ubicada en Teruel esquina Salamanca.

La víctima llegaba en auto a su vivienda cuando fue atacada, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado. Ese vehículo fue inspeccionado por los investigadores.

Tras ser herido, el joven fue trasladado por un vecino a una mutualista donde murió.

La Policía encontró cuatro casquillos en un corredor frente a una casa y otros cinco en la calle.