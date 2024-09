Tenso cruce entre vecinos e intendente Antía por situación de obras en La Capuera

Antía dijo que cuando llegó al gobierno estaba aprobada una obra muy distinta a la actual, "no tenía pavimentación de la vuelta, no tenía vereda y la plata estaba mal gastada, créanme, una obra que me llega a mí aprobada por la Oficina de Planeamiento y yo no estaba de acuerdo".

De inmediato, uno de los vecinos levantó la voz: "Hace 10 años que estamos esperando el saneamiento (...) cuando llueve no se puede andar ni caminando. Se trata de que nos arreglen el barrio. Venga usted cuando llueve", a lo que el intendente respondió: "Yo le contesto a todo el mundo, no comparto la opinión del señor, vine lloviendo varias veces acá. No acepto este tipo de observaciones".

Otro de los vecinos dirigiéndose al jefe comunal expresó: "Usted entienda que el mundo no es solo su totalidad, también existe otra realidad y las realidades se tienen que juntar a conversar y dialogar. Nosotros no tenemos toda la razón ni usted tiene toda la razón, usted es un servidor público". Otro de ellos destacó: "Nadie ha hecho lo que vos has hecho en Maldonado, nadie ha hecho las obras que vos has hecho, nadie las hizo y respeto eso y soy blanco a muerte ".

En determinado momento, este vecino fue increpado por otro, a lo que respondió: "No le beso los pies, le digo la verdad, yo soy un vecino y me quejo de eso".

Una de las vecinas conversó con Subrayado y dijo que están preocupados porque están viviendo dentro del barro y se ven afectados desde distintos puntos de vista.