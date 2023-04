"Tenemos que ser muy duros con aquellos que son antisociales", dijo Heber sobre la violencia en el clásico

Heber se refirió al caso del hincha de Peñarol que fue golpeado por integrantes de una barra de parciales de Nacional. “Cuando existe este grado de violencia, en donde se apalea un hincha porque simplemente lleva una camiseta de otro cuadro, es una barbaridad. No lo vamos a permitir, lo vamos a combatir”, enfatizó.

El ministro del Interior destacó el trabajo del fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, para erradicar la violencia en el deporte. “Cuando hay un fiscal que actúa con severidad, nosotros lo vamos a apoyar, porque es la única manera de erradicar los violentos que han alejado a la familia”.

“Hay muchos padres que no llevan a sus hijos al estadio por temor, y eso no es válido. Nosotros tenemos que darle protección a quienes quieren ir a disfrutar un espectáculo y no transformar ese espectáculo en una guerra”, valoró.