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JOSÉ YURRAMENDI

"Tenemos la conciencia bien tranquila", afirmó exintendente de Cerro Largo tras denuncia del actual jefe comunal

"La presentación de la auditoría no fue la mejor", aseguró José Yurramendi. "Vimos a un intendente tirando frases que generan duda sobre el accionar nuestro", agregó.

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"La presentación de la auditoría no fue la mejor", afirmó. "Vimos a un intendente tirando frases que generan duda sobre el accionar nuestro", agregó.

Yurramendi indicó que la presentación de los resultados la debieron realizar los auditores que estuvieron a cargo, detallando el método utilizado y qué áreas de la gestión de la comuna abarcó la auditoría, así como las localidades y los municipios analizados. "El informe no es acusatorio de ningún tipo", remarcó.

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Consultado sobre la denuncia en Fiscalía, Yurramendi dijo que no hay "datos concretos" y analizó el volumen de compras, los proveedores y la falta de documentación, señalada por Morel. "Si hay errores administrativos y si hay que pasar a la Justicia, nosotros no tenemos ningún problema", afirmó. "Tenemos la conciencia bien tranquila", enfatizó.

Yurramendi pidió no generalizar diciendo que su gestión se desvió de la norma y expresó confianza en su gabinete. "Cuando la confianza se rompe, es cuando alguien se aparta de la norma", afirmó. "Cada vez que hubo un acto que se apartaba de la norma, o que creíamos que se apartaba de la norma, lo pasamos a la Justicia y no encubrimos a nadie", sostuvo.

"Podemos cometer errores. Yo, como intendente, seguramente cometí errores y los directores pueden cometer errores, pero cuando roza la ilegalidad, conmigo no va", subrayó.

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