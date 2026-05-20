"Probablemente, no estemos haciendo buena gestión política de los avances", dijo Pereira sobre evaluación de gestión

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reflexionó sobre los resultados de las encuestas que dan un aumento en la desaprobación de la gestión del gobierno de Yamandú Orsi.

Pereira dijo que no se puede ignorar la medición de la opinión pública y aseguró que "probablemente, no estemos haciendo buena gestión política de los avances". Se refirió a los avances del diálogo social, como la propuesta de que el 30% de los uruguayos pueda volver a jubilarse a los 60 años, y que los monotributistas o empresas unipersonales puedan acceder al seguro de paro.

"No hay que apresurarse, ni cuando una encuesta da mal ni cuando una encuesta da bien, naturalmente, sí hay que ocuparse", afirmó.

Pereira se dirigió a los frenteamplistas y les pidió: "Nos gustaría que analizaran el plan de gobierno, el programa del Frente Amplio y luego los constataran con los avances que hay en cada uno de los compromisos que hemos asumido para ver que tenemos un alto nivel de cumplimento". "¿Esto da?", se preguntó y respondió: "No, no da, siempre falta. Si tenemos personas en situación de calle, falta; si tenemos todavía niños por debajo de la línea de la pobreza, falta", aseguró.

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