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Calle cortada

Temporal en Montevideo: dos árboles cayeron en Maldonado y Cassinoni y está cortada la circulación de tránsito

La calle Maldonado está cortada a la altura de Mario Cassinoni y el tránsito está siendo desviado.

Foto: Gonzalo Palma, Subrayado. Maldonado es una calle de importante ingreso de vehículos hacia el Centro.

Foto: Gonzalo Palma, Subrayado.

Foto: Gonzalo Palma, Subrayado.

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Dos árboles de gran tamaño cayeron durante el temporal de la noche de este martes en Maldonado esquina Mario Cassinoni en el barrio Cordón.

Maldonado, desde Bulevar Artigas, está cortada y hay inspectores en el lugar desde las 8:00. Es un importante ingreso para los vehículos que se dirigen al Centro.

No hubo heridos tras la caída. El tronco rompió un muro y terminó contra un auto de un taller mecánico que funcionaba allí hace un tiempo.

Foto: IDM. Temporal en Maldonado con vientos fuertes.
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