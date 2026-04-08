Un fallecido tras chocar contra un árbol caído en Maldonado y destrozos en el departamento por el temporal. Foto: Intendencia de Maldonado.

La Intendencia de Maldonado informa que en la pasada madrugada, durante el temporal con vientos muy fuertes, una persona falleció tras chocar el vehículo que conducía contra un árbol caído en la avenida Aparicio Saravia y San Pablo.

Según el comunicado de la Policía, una camioneta Fiat conducida por un hombre de 51 años chocó contra el árbol caído y falleció en el lugar. Además, un auto Chevrolet que venía atrás chocó a la camioneta y su conductor sufrió lesiones leves.

A este segundo conductor se le hizo el examen de alcohol en sangre y dio positivo, por lo que fue trasladado a una seccional policial. Este miércoles será conducido a Fiscalía para que se le tome declaración.

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Destrozos en toda la costa de Maldonado

De acuerdo al informe primario de la Intendencia, el temporal causó destrozos en varias zonas del departamento, con árboles y columnas del tendido eléctrico caídas, y decenas de miles de clientes de UTE sin luz.

El Comité de Emergencias local trabaja desde la madruga para dar respuesta a las llamadas de asistencia, con personal de bomberos, cuadrillas de la Intendencia y médicos de emergencias móviles.

Las autoridades exhortan a no tocar los cables caídos en la vía pública bajo ninguna circunstancia.

“De acuerdo a las recorridas realizadas en la madrugada, la zona costera es la más perjudicada, en general, mientras que en particular se encuentra La Capuera, sector de rambla, Rincón del Indio, San Rafael, Aparicio Saravia, Punta del Este, zona de balneario Buenos Aires y Piriápolis”, informó la Intendencia de Mladonado.

Se registran también caídas de árboles y cables en el casco urbano de Maldonado, Sauce de Portezuelo, Ocean Park y Bella Vista.

“Al momento la situación se encuentra en fase de respuesta y normalización, con múltiples intervenciones en curso para restablecer condiciones de seguridad y servicios”, dice el comunicado de la Intendencia.