Maldonado registró la ráfaga más intensa del temporal: 102 km/h en el aeropuerto de Punta del Este

Maldonado tuvo la ráfaga de viento más intensa durante el temporal , con un registro de 102 km/h a las 2:00 de este miércoles en el aeropuerto de Laguna del Sauce, según datos de Inumet .

A esa hora, los vientos sostenidos en el lugar eran de 65 km/h, con una temperatura de 19 °C, humedad de 95% y una presión atmosférica de 1000.1 hectopascales.

En tanto, en el puerto de Punta del Este, ubicado a unos 25 kilómetros, el viento medido en ese mismo momento fue de 54 km/h.

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Las situaciones más intensas del temporal se dieron en zonas costeras. En Maldonado, a las 2:20, ocurrió un siniestro fatal: un hombre de 51 años chocó su camioneta contra un árbol caído en avenida Aparicio Saravia, cerca de El Jagüel. Detrás, había en el lugar un segundo vehículo, cuyo conductor manejaba alcoholizado. De momento, se desconoce si el segundo conductor hizo chocar al primero, o si lo impactó luego.

El departamento estuvo bajo advertencia naranja desde la noche del martes hasta las 9:00 de este miércoles.