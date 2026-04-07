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AVISO ESPECIAL

Inumet actualiza aviso especial por tormentas, lluvias abundantes, vientos fuertes y oleaje

El organismo advierte por un ciclón extratropical que afectará al país hasta la mañana del miércoles, con acumulados de hasta 100 mm y rachas superiores.

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Foto: FocoUy. 

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su aviso especial e informó que hasta la mañana del miércoles continuarán las precipitaciones abundantes, puntualmente copiosas, y tormentas fuertes en todo el territorio debido a una depresión atmosférica.

En las zonas noreste, centro-sur y este se esperan acumulados de entre 60 y 100 mm en 24 horas, con registros puntualmente superiores.

Para este martes 7 se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio, lo que generará vientos sostenidos del sector sur de entre 40 y 60 km/h, con rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores. Las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del pais
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Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país

Además, en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera un intenso oleaje debido al incremento del viento, con fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua, lo que afectará actividades marítimas y propiedades cercanas a la costa.

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