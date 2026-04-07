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Orsi sobre personas en la calle: "Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos"

El presidente Orsi presentó el nuevo plan para atender a las personas que viven en la calle. Reconoció acciones de gobiernos anteriores pero también que el problema no se ha solucionado.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

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El presidente Yamandú Orsi presentó este martes el nuevo plan para atender a las personas que viven en la calle. En una conferencia de prensa reconoció acciones de gobiernos anteriores pero también que el problema no se ha solucionado.

“No son cientos o miles, es un problema mucho más grande y los números así lo indican. En una década la gente viviendo en calle se triplicó”, dijo Orsi, y agregó: “Ese número ha crecido, hemos pasado quienes estamos en los gobiernos y el número creció”.

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Orsi dijo que en su análisis previo buscó dar a conocer “la verdadera dimensión de la situación”, y se preguntó “¿De dónde salen todas estas personas que están en calle? El haber sido privados de libertad es una condición, el 60% pasó por la cárcel o el INISA”.

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“Hay un problema de adicción, la presión del narcotráfico en algunos barrios hace que personas se tienen que ir y ¿a dónde van?”, comentó.

“Hay que reconocer que quienes están viviendo en calle hoy no son todos iguales. Hay una preponderancia de salud y de salud mental. Hay que reconocer que este es un problema de seguridad, sin duda, es de salud, es de vivienda, es un problema social”, agregó el presidente.

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“En el último invierno hicimos un plan para la emergencia. Hemos resuelto trabajar eso en su debido momento pero también apuntar a lo de fondo”, indicó, y agregó: “No digo que estemos inventando nada. Muchas cosas ya se inventaron y los sucesivos gobiernos han aumentado las respuestas pero somos conscientes de que no se pudo solucionar. “No estamos diciendo que empezamos de cero, como en tantos otros temas. Reconocemos que el Estado ha aumentado las respuestas pero no se ha solucionado el tema”.

“Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos. Lo primero es entender la magnitud, el origen de todo esto y que no empezamos de cero”, dijo Orsi y reconoció que seguramente no se llegue a una solución total, sin personas en la calle, pero remarcó que el objetivo es ese.

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Por último, el mandatario recordó que los mecanismos que ya existen —como aplicación de ley de faltas e internación compulsiva— no perderán efecto.

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