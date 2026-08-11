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Corte de energía en brasil

Temporal en el sur de Brasil dañó torres de alta tensión y unos 40.000 clientes están sin luz desde el jueves, incluido Chuí

El temporal dañó 25 torres de alta tensión en la Laguna de los Patos y cuatro de las principales cayeron al agua. Brasileños trabajan con barcos y helicópteros para restablecer el servicio.

Videos cedidos a Subrayado.

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Chuí, Barra de Chuí y Santa Victoria permanecen sin energía eléctrica desde la tarde del jueves debido a los daños que dejó el temporal en las torres de alta tensión ubicadas en la Laguna de los Patos.

La empresa Equatorial Energia (CEEE), responsable del suministro eléctrico en Brasil, tiene unos 40.000 clientes afectados por el corte, según supo Subrayado.

En total, 25 torres de alta tensión ubicadas en la Laguna de los Patos, a unos 100 kilómetros de la frontera con Uruguay, resultaron dañadas. Cuatro de ellas, que son las principales, cayeron sobre el agua.

Foto: Subrayado.
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Temporal: el viento más intenso fue registrado en Lavalleja, donde superó los 120 km/h

Por estas horas, las autoridades trabajan en la zona con embarcaciones y helicópteros para recomponer el servicio.

El corte se produjo el jueves entre las 18:00 y las 19:00. En Chuí, los comercios que decidieron abrir sus puertas funcionan sin electricidad y solo algunos utilizan generadores particulares para poder mantener la actividad.

Mientras tanto, al otro lado de la avenida principal, en Uruguay, el suministro eléctrico funciona con normalidad.

Para el jueves regía una alerta roja del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil para el estado Río Grande del Sur. Los vientos y las lluvias causaron daños en la zona sur del país.

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