Temporal: el viento más intenso fue registrado en Lavalleja, donde superó los 120 km/h

Tras el temporal de viento y lluvia que afectó a gran parte del país entre el jueves de tarde y la madrugada de este viernes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que la racha de viento más intensa fue de 121 km/h y se registró a las 14:40 del jueves en la estación meteorológica automática de Lavalleja.

En cuanto a las precipitaciones, el mayor acumulado fue de 76 milímetros en El Cerro, departamento de Colonia, entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes.

Las rachas máximas de viento registradas entre las 00:00 del 6 de agosto y las 10:00 del 7 de agosto fueron:

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Lavalleja (Est. Met. Automática): 121 km/h (14:40 h)

Santa Teresa, Rocha (Est. Met. Automática): 119 km/h (16:30 h)

Trinidad, Flores (Est. Met. Automática): 109 km/h (14:20 h)

Prado, Montevideo (Est. Met.): 107 km/h (19:45 h)

Punta del Este, Maldonado (Est. Met.): 100 km/h (sin hora informada)

Laguna del Sauce, Maldonado (Est. Met.): 99 km/h (21:21 h)

Melo, Cerro Largo (Est. Met. Automática): 93 km/h (16:20 h)

Salto (Est. Met. Automática): 92 km/h (13:40 h)

Illescas, Florida (Est. Met. Automática): 91 km/h (14:40 h)

Rocha (Est. Met. Automática): 90 km/h (22:40 h)

Los valores más altos de acumulados de precipitación entre las 7:00 del 6 de agosto y las 7:00 del 7 de agosto fueron:

El Cerro, Colonia: 76,0 mm

Laguna Merín, Cerro Largo: 74,0 mm

Villa Rodríguez, San José: 60,0 mm

Santa Lucía, Canelones: 60,0 mm

Nueva Helvecia, Colonia: 58,0 mm

Cufré, Colonia: 58,0 mm

Conchillas, Colonia: 57,5 mm

Colonia Valdense, Colonia: 55,5 mm

Tarariras, Colonia: 54,0 mm

Chacra Policial, Canelones: 53,0 mm

El temporal de la noche del jueves y la madrugada de este viernes motivó una alerta roja del gobierno entre las 21:00 del jueves y las 4:00 del viernes. Además, Inumet emitió una advertencia naranja que a las 6:00 fue rebajada a amarilla y finalmente cesó a las 7:30.

Como consecuencia del temporal, un hombre murió en Tupambaé, Cerro Largo, se registraron decenas de voladuras de techos y caídas de árboles, y Bomberos realizó más de 140 intervenciones en todo el país.