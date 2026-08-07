RECIBÍ EL NEWSLETTER
registros de viento y lluvia

Temporal: el viento más intenso fue registrado en Lavalleja, donde superó los 120 km/h

Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más fuertes y los mayores acumulados de lluvia durante el temporal. Mirá el detalle.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Tras el temporal de viento y lluvia que afectó a gran parte del país entre el jueves de tarde y la madrugada de este viernes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que la racha de viento más intensa fue de 121 km/h y se registró a las 14:40 del jueves en la estación meteorológica automática de Lavalleja.

En cuanto a las precipitaciones, el mayor acumulado fue de 76 milímetros en El Cerro, departamento de Colonia, entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes.

Las rachas máximas de viento registradas entre las 00:00 del 6 de agosto y las 10:00 del 7 de agosto fueron:

Árboles caídos en Canelones durante la noche y madrugada de este viernes.
Seguí leyendo

Reportan árboles y columnas caídas por el fuerte viento, y techos dañados en varios departamentos

  • Lavalleja (Est. Met. Automática): 121 km/h (14:40 h)

  • Santa Teresa, Rocha (Est. Met. Automática): 119 km/h (16:30 h)

  • Trinidad, Flores (Est. Met. Automática): 109 km/h (14:20 h)

  • Prado, Montevideo (Est. Met.): 107 km/h (19:45 h)

  • Punta del Este, Maldonado (Est. Met.): 100 km/h (sin hora informada)

  • Laguna del Sauce, Maldonado (Est. Met.): 99 km/h (21:21 h)

  • Melo, Cerro Largo (Est. Met. Automática): 93 km/h (16:20 h)

  • Salto (Est. Met. Automática): 92 km/h (13:40 h)

  • Illescas, Florida (Est. Met. Automática): 91 km/h (14:40 h)

  • Rocha (Est. Met. Automática): 90 km/h (22:40 h)

Los valores más altos de acumulados de precipitación entre las 7:00 del 6 de agosto y las 7:00 del 7 de agosto fueron:

  • El Cerro, Colonia: 76,0 mm

  • Laguna Merín, Cerro Largo: 74,0 mm

  • Villa Rodríguez, San José: 60,0 mm

  • Santa Lucía, Canelones: 60,0 mm

  • Nueva Helvecia, Colonia: 58,0 mm

  • Cufré, Colonia: 58,0 mm

  • Conchillas, Colonia: 57,5 mm

  • Colonia Valdense, Colonia: 55,5 mm

  • Tarariras, Colonia: 54,0 mm

  • Chacra Policial, Canelones: 53,0 mm

El temporal de la noche del jueves y la madrugada de este viernes motivó una alerta roja del gobierno entre las 21:00 del jueves y las 4:00 del viernes. Además, Inumet emitió una advertencia naranja que a las 6:00 fue rebajada a amarilla y finalmente cesó a las 7:30.

Como consecuencia del temporal, un hombre murió en Tupambaé, Cerro Largo, se registraron decenas de voladuras de techos y caídas de árboles, y Bomberos realizó más de 140 intervenciones en todo el país.

Temas de la nota

Lo más visto

video
COMUNICADO PRESIDENCIA

Ejecutivo decretó alerta roja hasta las 04.00, desde arroyo Pando hasta Aguas Dulces
RESPUESTA ANTE CRISIS

¿Qué pasa con las clases durante la vigencia de una alerta meteorológica? El protocolo de ANEP
HASTA LAS 18 HORAS

Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
ALERTA ROJA

MTOP suspendió servicios de transporte por carretera desde y hacia la costa de Canelones, Maldonado y Rocha
parque miramar, canelones

Explotaron un cajero automático, la Policía los vio cuando escapaban, los persiguió y detuvo a tres delincuentes

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escudo de escuela pública.
violencia

Tres maestras fueron agredidas por la madre de un alumno en Bella Unión; docentes hacen paro de 24 horas
Yamandú Orsi, presidente de la República. video
NEGOCIACIÓN CON GOBIERNO DE TRUMP

Orsi dijo que con EEUU "se está conversando hace muchos meses" por los deportados, y que "no se llegó todavía a ningún acuerdo"
Fotos: Ministerio del Interior.
rescate de bomberos

Rescatan a un conductor que quedó aislado en su vehículo en un paso inundado en Colonia

Dejá tu comentario