Tras el temporal de viento y lluvia que afectó a gran parte del país entre el jueves de tarde y la madrugada de este viernes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que la racha de viento más intensa fue de 121 km/h y se registró a las 14:40 del jueves en la estación meteorológica automática de Lavalleja.
Temporal: el viento más intenso fue registrado en Lavalleja, donde superó los 120 km/h
Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más fuertes y los mayores acumulados de lluvia durante el temporal. Mirá el detalle.
En cuanto a las precipitaciones, el mayor acumulado fue de 76 milímetros en El Cerro, departamento de Colonia, entre las 7:00 del jueves y las 7:00 del viernes.
Las rachas máximas de viento registradas entre las 00:00 del 6 de agosto y las 10:00 del 7 de agosto fueron:
Reportan árboles y columnas caídas por el fuerte viento, y techos dañados en varios departamentos
Lavalleja (Est. Met. Automática): 121 km/h (14:40 h)
Santa Teresa, Rocha (Est. Met. Automática): 119 km/h (16:30 h)
Trinidad, Flores (Est. Met. Automática): 109 km/h (14:20 h)
Prado, Montevideo (Est. Met.): 107 km/h (19:45 h)
Punta del Este, Maldonado (Est. Met.): 100 km/h (sin hora informada)
Laguna del Sauce, Maldonado (Est. Met.): 99 km/h (21:21 h)
Melo, Cerro Largo (Est. Met. Automática): 93 km/h (16:20 h)
Salto (Est. Met. Automática): 92 km/h (13:40 h)
Illescas, Florida (Est. Met. Automática): 91 km/h (14:40 h)
Rocha (Est. Met. Automática): 90 km/h (22:40 h)
Los valores más altos de acumulados de precipitación entre las 7:00 del 6 de agosto y las 7:00 del 7 de agosto fueron:
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El Cerro, Colonia: 76,0 mm
Laguna Merín, Cerro Largo: 74,0 mm
Villa Rodríguez, San José: 60,0 mm
Santa Lucía, Canelones: 60,0 mm
Nueva Helvecia, Colonia: 58,0 mm
Cufré, Colonia: 58,0 mm
Conchillas, Colonia: 57,5 mm
Colonia Valdense, Colonia: 55,5 mm
Tarariras, Colonia: 54,0 mm
Chacra Policial, Canelones: 53,0 mm
El temporal de la noche del jueves y la madrugada de este viernes motivó una alerta roja del gobierno entre las 21:00 del jueves y las 4:00 del viernes. Además, Inumet emitió una advertencia naranja que a las 6:00 fue rebajada a amarilla y finalmente cesó a las 7:30.
Como consecuencia del temporal, un hombre murió en Tupambaé, Cerro Largo, se registraron decenas de voladuras de techos y caídas de árboles, y Bomberos realizó más de 140 intervenciones en todo el país.
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