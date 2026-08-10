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VIOLENCIA EN ÓMNIBUS de UCOT

Sigue el paro del sindicato de Ucot durante todo el lunes tras incidente con hinchas de Cerro

El paro en los ómnibus de Ucot se extiende hasta los servicios nocturnos de este lunes. Hubo reunión en el Ministerio del Interior y habrá otra con el presidente de la AUF.

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El sindicato de trabajadores de las cooperativas de ómnibus resolvió seguir con el paro solo en la empresa Ucot durante todo el lunes, hasta los servicios nocturnos, retomando la actividad con las primeras salidas del martes.

Así se informó tras la reunión del sindicato con el ministro del Interior Carlos Negro y varias jerarquías policiales.

La reunión fue pedida tras la violenta toma de un ómnibus el domingo por hinchas de Cerro, que amenazaron al chofer con armas de fuego y lo obligaron a conducir sin subir más pasajeros hasta la terminal de Belloni.

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El ómnibus iba con una persona en moto adelante, armada, que abría paso para que siguiera adelante pese a tener semáforos en rojo, mientras tres autos lo escoltaban detrás.

Uno de los voceros del sindicato dijo a los demás trabajadores que esperaban fuera de la sede del Ministerio que se analizó la reactivación del programa Bus Seguro.

También se planteó la posibilidad de coordinar la seguridad cada fin de semana de acuerdo a los partidos de fútbol de alto riesgo.

En otro punto se habló de aplicar en breve el llamado Botón de Pánico, para que la Policía ubique en tiempo real el ómnibus que denuncie un incidente de inseguridad como el del domingo.

Por otro lado se acordó una reunión para este lunes con el presidente de la AUF, a quien le pedirán que los trabajadores del transporte participen de la habitual reunión de los martes, donde con la Policía resuelven los operativos de seguridad para los partidos del campeonato.

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