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"LACALLE POU CANDIDATO ÚNICO"

Álvaro Delgado reiteró que no votarán la Rendición de Cuentas y calificó de "insólito" pensar que Lacalle Pou pidió hacerlo

Álvaro Delgado cuestionó las interpretaciones que surgen en el Frente Amplio sobre el discurso de Lacalle Pou, acerca de que envió un mensaje a sus legisladores para que voten la Rendición de Cuentas.

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El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado aseguró que los diputados blancos no votarán en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y calificó de “insólitas” las interpretaciones que surgieron en el Frente Amplio sobre el discurso de Lacalle Pou el domingo pasado, en referencia a que allí envió un mensaje a sus legisladores para que voten la Rendición de Cuentas del gobierno

“Es insólito. Es no conocerlo (a él) y no conocer al Partido Nacional”, dijo este martes Delgado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Delgado dijo que los legisladores del Partido Nacional no votarán en general la Rendición de Cuentas, pero que sí aprobarán “más de la mitad” de los artículos.

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Consultado sobre la posibilidad de que no haya Rendición Cuentas si los dos diputados de Cabildo Abierto no prestan sus votos para que se apruebe en general, Delgado aseguró que a su entender habrá ley porque contará con los manos levantadas suficientes en la Cámara de Representantes. “Creo que va a haber Rendición de Cuentas”, resumió, y en ese caso sí los blancos acompañarán muchos de sus artículos.

Lacalle Pou candidato único

Delgado también fue consultado sobre la posibilidad de que Lacalle Pou sea nuevamente candidato a la Presidencia en el 2029, y dijo que el expresidente es “el líder del Partido Nacional”.

Y agregó: “Si él quiere y se siente con ganas va a ser el candidato único del Partido Nacional”.

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