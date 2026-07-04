Este sábado hubo nuevamente un inicio de jornada con temperaturas muy frías, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, informó Nubel Cisneros en su pronóstico del tiempo.
Temperaturas mínimas de 0ºC para el fin de semana y bajo cero para lunes: el pronóstico de Nubel Cisneros
Hasta el martes, al menos, las jornadas continuarán muy frías, con heladas y neblinas. Para el lunes habrá lloviznas.
La tarde mantendrá condiciones frías a frescas con cielo parcialmente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.
El domingo se espera una mañana muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde continuara el tiempo frio a fresco con aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste.
Viernes bajo cero en gran parte del país y posibilidades de aguanieve
El lunes comienza muy frio con abundante nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas en las zonas costeras del sureste y este. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado, en las primeras horas permanecerá inestable la costa este.
El martes la mañana estará muy fría con fuertes heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde estará fría a fresca con importantes periodos de sol, en tanto la noche nuevamente se presentará muy fría.
Temperaturas para el sábado:
En el norte, la máxima será de 14ºC y la mínima de 0ºC.
En el sur, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.
En el este, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.
En el oeste, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.
En el metro, la máxima será de 12ºC y la mínima de 6ºC.
Temperaturas para el domingo:
En el norte, la máxima será de 14ºC y la mínima de 0ºC.
En el sur, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.
En el este, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.
En el oeste, la máxima será de 12ºC y la mínima de 0ºC.
En el metro, la máxima será de 12ºC y la mínima de 6ºC.
Temperaturas para el lunes:
En el norte, la máxima será de 14ºC y la mínima de -2ºC.
En el sur, la máxima será de 11ºC y la mínima de -2ºC.
En el este, la máxima será de 12ºC y la mínima de -2ºC.
En el oeste, la máxima será de 14ºC y la mínima de -2ºC.
En el metro, la máxima será de 9ºC y la mínima de 0ºC.
Temperaturas para el martes:
En el norte, la máxima será de 16ºC y la mínima de 0ºC.
En el sur, la máxima será de 16ºC y la mínima de 0ºC.
En el este, la máxima será de 16ºC y la mínima de 0ºC.
En el oeste, la máxima será de 16ºC y la mínima de 4ºC.
En el metro, la máxima será de 14ºC y la mínima de 6ºC.
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