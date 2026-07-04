Yamandú Orsi llamó a la presidenta electa de Perú y fue invitado a la transmisión de mando que será a fin de mes

El mandatario de la República, Yamandú Orsi, conversó este viernes con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori y fue invitado a la ceremonia de paso de mando, que se hace el 28 de julio.

Fujimori afirmó este viernes que empieza una "nueva etapa" para Perú, después que la justicia electoral de su país la proclamara oficialmente como presidenta electa para el período 2026-2031.

El anuncio cierra un capítulo importante de los ajustados comicios en el país, que busca dejar atrás una década de inestabilidad política. Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

La hija del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024, tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar.

Según el escrutinio final del balotaje del 7 de junio, la líder conservadora obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival Roberto Sánchez.

"Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", dijo este viernes, al prometer empeño en la transición. "Sabemos que los ciudadanos esperan resultados", dijo.

FUENTE: Con información de AFP