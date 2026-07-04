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A las 8:37

Partió en la mañana de este sábado el avión Hércules con ayuda humanitaria para Venezuela

El envío incluye 15 toneladas de productos, principalmente insumos médicos, además de 3,5 toneladas de leche en polvo, equipamiento de rescate y artículos de primera necesidad.

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A las 8:37 de este sábado, partió el Hércules de la Fuerza Aérea con ayuda humanitaria para Venezuela, por los terremotos que sufrió el 24 de junio.

El envío incluye 15 toneladas de productos, principalmente insumos médicos, además de 3,5 toneladas de leche en polvo, equipamiento de rescate, material esterilizante, toallas húmedas, papel higiénico y otros artículos de primera necesidad.

El vuelo incluye lo recolectado en la Embajada de Venezuela, que este viernes fue trasladado desde Ciudad Vieja hacia la Base Aérea en Canelones.

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"Agradecemos al pueblo uruguayo, a las empresas, a la comunidad venezolana y de otros países hermanos, a los partidos políticos, la sociedad civil, las instituciones estatales y todos quienes solidariamente colaboraron de una u otra forma. En las difíciles aflora lo mejor de nosotros", escribió la Cancillería en redes sociales este sábado.

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