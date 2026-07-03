Aumento de jubilaciones mínimas será de 2,5% y se reflejará en agosto, informaron desde Onajpu tras reunión con Oddone

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió este viernes con dirigentes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), y estableció que el aumento de las jubilaciones mínimas será de 2,5%.

La medida abarca a unas 140.000 personas y se verá reflejado en el cobro de agosto.

"La respuesta que nos llevamos es que se va a revocar el decreto que daba el 1% de aumento, y se pasa a un 2,5% de aumento a las mínimas, que van a pasar al valor de 21.888 pesos. Ese aumento se va a dar retroactivo al mes de julio, porque ya este mes se cobró, como se dio el 2% el año pasado", indicó Estela Ovelar, presidenta de Onajpu.

Ovelar llevará el tema al Consejo Directivo Nacional de Onajpu. "En principio lo vemos como esperanzador, que se vayan recuperando de manera paulatina las jubilaciones mínimas. Sabemos que las jubilaciones mínimas por sí son insuficientes, frente a un costo de vida, pero de a poco que se vaya teniendo esta recuperación, y no se descuenta en el próximo aumento del mes de enero", aclaró.

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