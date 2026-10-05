Temperaturas en ascenso, pero el miércoles aparecen lluvias y tormentas, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros dijo que las temperaturas en ascenso seguirán hasta el miércoles, pero luego llegan las lluvias.

"Vamos a seguir con temperaturas en ascenso (...) el miércoles de tarde comienza a desmejorar, aparecen lluvias y tormentas, primero por la zona norte y litoral, aquí estarían arribando las lluvias en la noche", indicó.

Según comentó, se puede dar alguna tormenta también.

"Hay una mejora temporaria importante, tenemos lluvias el miércoles en la noche hasta el jueves de mañana, luego mejora. En la tarde del jueves no hay lluvias en ninguna parte del país. El viernes tampoco hay lluvias y el sábado podríamos tener algunos eventos de llovizna", señaló. "Vamos a seguir con temperaturas en ascenso", dijo Nubel Cisneros, pero anunció que el miércoles de tarde comienza a desmejorar. "Aparecen lluvias y tormentas, primero por la zona norte y litoral, aquí estarían arribando las lluvias en la noche", agregó. https://t.co/27w0NzbjuG — Subrayado (@Subrayado) October 5, 2026

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