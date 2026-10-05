El meteorólogo Nubel Cisneros dijo que las temperaturas en ascenso seguirán hasta el miércoles, pero luego llegan las lluvias.
Temperaturas en ascenso, pero el miércoles aparecen lluvias y tormentas, anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que el viernes no se registrarían precipitaciones, pero el sábado podríamos tener algunos eventos de llovizna.
"Vamos a seguir con temperaturas en ascenso (...) el miércoles de tarde comienza a desmejorar, aparecen lluvias y tormentas, primero por la zona norte y litoral, aquí estarían arribando las lluvias en la noche", indicó.
Según comentó, se puede dar alguna tormenta también.
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Mejoras temporarias en las próximas horas, viernes con máxima de 30° en el norte, sábado con lluvias y posterior descenso de temperatura
"Hay una mejora temporaria importante, tenemos lluvias el miércoles en la noche hasta el jueves de mañana, luego mejora. En la tarde del jueves no hay lluvias en ninguna parte del país. El viernes tampoco hay lluvias y el sábado podríamos tener algunos eventos de llovizna", señaló.
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