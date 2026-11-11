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Intenso calor y episodios de lluvias: "Hasta marzo no nos escapamos de esto", anunció Nubel Cisneros

Para las próximas horas, el meteorólogo señaló que el calor se extenderá hasta el domingo inclusive con temperaturas de 28° a 30° en la capital del país.

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El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que hasta el mes de marzo habrá calor intenso que desembocarán en episodios de lluvias.

Según explicó, habrá cuatro o cinco días de altas temperaturas, de intenso calor, que se alternarán con episodios de lluvias que puntualmente pueden llegar a ser fuertes. "Hasta marzo no nos escapamos de esto", señaló.

En lo que respecta a las próximas horas, el calor se extenderá hasta el domingo inclusive con temperaturas de 28° a 30° en la capital del país.

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"El lunes puede haber algún evento de lluvias y puede haber tormentas fuertes en todo el territorio, pero lo vamos a ir ajustando", comentó.

Según el meteorólogo, luego de las precipitaciones, entre 12 y 36 horas, la temperatura estará un poco más baja , pero luego vuelve el calor.

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