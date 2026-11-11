Intenso calor y episodios de lluvias: "Hasta marzo no nos escapamos de esto", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que hasta el mes de marzo habrá calor intenso que desembocarán en episodios de lluvias.

Según explicó, habrá cuatro o cinco días de altas temperaturas, de intenso calor, que se alternarán con episodios de lluvias que puntualmente pueden llegar a ser fuertes. "Hasta marzo no nos escapamos de esto", señaló.

En lo que respecta a las próximas horas, el calor se extenderá hasta el domingo inclusive con temperaturas de 28° a 30° en la capital del país.

Seguí leyendo Intendencia de Montevideo reubicó cinco radares de control de velocidad y a partir del viernes comenzarán a multar

"El lunes puede haber algún evento de lluvias y puede haber tormentas fuertes en todo el territorio, pero lo vamos a ir ajustando", comentó.

Según el meteorólogo, luego de las precipitaciones, entre 12 y 36 horas, la temperatura estará un poco más baja , pero luego vuelve el calor.