Temperaturas altas y lluvias: el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros para este fin de semana

Este sábado comenzamos con una mañana templada y húmeda con algunas nieblas y neblinas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros .

La tarde seguirá cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad hacia el final del periodo por el suroeste.

El domingo se espera un inicio de jornada templado con gradual aumento de nubosidad, desmejorando por el suroeste con tormentas y lluvias .

Seguí leyendo Tres días de tardes calurosas con elevadas sensaciones térmicas y máximas de hasta 39ºC

En la tarde se mantiene el tiempo inestable con abundante nubosidad, generando tormentas y lluvias, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad sobre las fronteras noreste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo ligeramente nublado.

Temperaturas para el sábado 13:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el este es de 35ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 38ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 32ºC y la mínima de 18ºC.

Temperaturas para el domingo 14:

La máxima para el norte es de 35ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 31ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el este es de 31ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 18ºC.

Temperaturas para el lunes 15:

La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 26ºC y la mínima de 17ºC.