La rabia "es una enfermedad extremadamente letal": especialistas recomiendan evitar contacto con murciélagos

El veterinario Lorenzo Verger de Zoonosis indicó a Subrayado que los murciélagos son parte de la fauna autóctona, una especie protegida, que convive con las personas en la ciudad y que no hay que salir a matar ni cazar. "Sin embargo, hay que evitar lo más posible el contacto, cualquier mordida o arañazo", recomendó. En caso de contacto directo, la persona deberá reportarlo para recibir el tratamiento posexposición.

"La vacuna antirrábica es la manera más efectiva de prevenir la enfermedad", afirmó. Verger señaló la peligrosidad de la infección de perros y gatos por el contacto que tienen con las personas. El último caso de rabia detectado en un murciélago fue en 2023 en Montevideo y Paysandú.

En tanto, el infectólogo Álvaro Galiana detalló el tratamiento que se debe llevar adelante con aquellas personas que tuvieron contacto con murciélagos infectados con el virus de la rabia.

El especialista explicó que los murciélagos infectados quedan aletargados y al quedar más lentos permiten que las personas se acerquen y los puedan tocar o ser susceptibles a mordidas.

En caso de mordeduras, de inmediato se deberá poner en práctica la profilaxis posexposición: el lavado abundante de la herida, comunicarse con las autoridades sanitarias, además de recibir la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina hiperinmune antirrábica.

"Es una enfermedad extremadamente letal que aparece varios días después de infectarse", advirtió. "Tanto el perro, como el gato, como el murciélago, está sano y puede transmitirla eventualmente", agregó.