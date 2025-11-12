RECIBÍ EL NEWSLETTER
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

La rabia "es una enfermedad extremadamente letal": especialistas recomiendan evitar contacto con murciélagos

En caso de mordeduras, de inmediato se deberá poner en práctica la profilaxis posexposición y comunicar el incidente a las autoridades sanitarias.

lorenzo-verger-zoonosis-murcielago-rabia

El veterinario Lorenzo Verger de Zoonosis indicó a Subrayado que los murciélagos son parte de la fauna autóctona, una especie protegida, que convive con las personas en la ciudad y que no hay que salir a matar ni cazar. "Sin embargo, hay que evitar lo más posible el contacto, cualquier mordida o arañazo", recomendó. En caso de contacto directo, la persona deberá reportarlo para recibir el tratamiento posexposición.

"La vacuna antirrábica es la manera más efectiva de prevenir la enfermedad", afirmó. Verger señaló la peligrosidad de la infección de perros y gatos por el contacto que tienen con las personas. El último caso de rabia detectado en un murciélago fue en 2023 en Montevideo y Paysandú.

msp informo del hallazgo de un murcielago con el virus de la rabia en inmediaciones del instituto de higiene
Seguí leyendo

MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene

En tanto, el infectólogo Álvaro Galiana detalló el tratamiento que se debe llevar adelante con aquellas personas que tuvieron contacto con murciélagos infectados con el virus de la rabia.

El especialista explicó que los murciélagos infectados quedan aletargados y al quedar más lentos permiten que las personas se acerquen y los puedan tocar o ser susceptibles a mordidas.

En caso de mordeduras, de inmediato se deberá poner en práctica la profilaxis posexposición: el lavado abundante de la herida, comunicarse con las autoridades sanitarias, además de recibir la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina hiperinmune antirrábica.

"Es una enfermedad extremadamente letal que aparece varios días después de infectarse", advirtió. "Tanto el perro, como el gato, como el murciélago, está sano y puede transmitirla eventualmente", agregó.

GALIANA SINTOMAS RABIA

Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
DE BUENOS AIRES A SORIANO

Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña

Te puede interesar

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario