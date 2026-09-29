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Teatrón: la nueva sala que combina teatro, espectáculos y gastronomía, en Montevideo

El actor y director Pablo Atkinson contó a Subrayado que pensaron de un espacio que no existiera en Montevideo y que sumara algo diferente a la propuesta teatral.

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Una nueva sala de teatro se abrirá sus puertas en Montevideo; estará ubicada donde funcionó el Cine Villa Dolores y el Star Palace.

El actor y director Pablo Atkinson contó a Subrayado que pasaba en el ómnibus, veía la fachada y pensaba que era un buen punto para un emprendimiento relacionado al teatro.

"Causalmente llegamos a este local con mi socia para poder emprender este proyecto de Teatrón que es un espacio de arte con espectáculos, pero también con gastronomía", comentó.

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Cuando llegó el edificio funcionaba como depósito con oficinas. Pablo contó que data de 1928 como un proyecto del Centro Progreso Villa Dolores para ser el Biógrafo, en ese momento era cine mudo.

Posteriormente, pasó a llamarse Cine Villa Dolores. En 1941 cambió su fachada y pasó a ser el Cine Star Palace; cerró en 1960.

"Lo que me gusta a mí mucho resaltar es lo cíclico de esta historia, un lugar que se construyó hace casi 100 años para un fin artístico que después tuvo muchos usos, fue una fábrica, fue un supermercado, fue un depósito y que vuelve casi 100 años después, a ser un lugar artístico", destacó.

El actor y director manifestó que era importante llevar adelante un espacio que no hubiera en Montevideo y que sume algo diferente a la propuesta teatral y con apuesta gastronómica.

"La propuesta se va a adaptar un poco a cada evento, a cada espectáculo que haya porque es un lugar muy versátil", contó.

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