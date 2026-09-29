Bruno, el guardavidas que entró a Gran Hermano y que hace dos años trabajó en la búsqueda de Franco Toro

Diego es guardavidas en Punta del Esta y amigo de Bruno, el participante de Gran Hermano. En diálogo con Subrayado, contó cómo es el jugador fuera de la casa más famosa.

"Es una persona que capaz que el que no lo conoce le da como cierto rechazo primero, pero es terrible persona, terrible amigo. Él hace más de 15 años que está con nosotros en La Olla, yo soy prácticamente su segundo padre, y la verdad que es alguien en quien podés confiar. Para ir al agua sabés que estás cubierto, así como todos los compañeros que estamos, que hace muchos años que estamos juntos y somos muy unidos", contó Diego.

Desde que su amigo entró a Gran Hermano, crearon un grupo de Whatsapp en el que solamente hablan de eso.

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"En lo que he visto, ha sido lo que es. No cambia su forma de ser por el programa. Eso es lo bueno. Más allá de que es un juego, está siendo como es", señaló.

También contó que Bruno fue uno de los guardavidas que hace dos años trabajó en la búsqueda del joven argentino Franco Toro, que se ahogó tras ingresar para intentar salvar a una mujer.