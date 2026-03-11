RECIBÍ EL NEWSLETTER
TEMPORADA 2026

Teatro Solís celebra los 170 años de historia con una temporada marcada por el regreso de la lírica

Entre los estrenos está la única ópera que compuso Beethoven, Fidelio, que llega a la cartelera teatral en mayo.

martin-jorge-teatro-solis-anuncio-temporada

Una de las novedades más contundentes anunciadas para la temporada del Teatro Solís es la que involucra al retorno de la Temporada Lírica. Se proyectan cuatro producciones entre mayo y diciembre.

El primero de los estrenos será en mayo, mes de la memoria, y se trata de “Fidelio”, la única ópera que compuso Beethoven.

"Fidelio cuenta la historia de un hombre privado de libertad, que va a desaparecer. Todo el primer acto se desarrolla mientras los carceleros están cavando la tumba, para que desaparezca en el segundo acto, y una mujer, Leonora, que se va a travestir en hombre, Fidelio, va a entrar a esa cárcel a buscar la respuesta que nadie puede darle, que el sistema político no puede darle, que el sistema social no le da, dónde está su marido desaparecido desde hace dos años. Esa es la ópera con la que el Teatro Solís quiere abrir su temporada lírica", describió Martín Jorge, director del Teatro Solís.

cosquin rock uruguay 2026: nueva locacion, con uno de los escenarios en 360º y la grilla de mas de 30 artistas
Seguí leyendo

Cosquín Rock Uruguay 2026: nueva locación, con uno de los escenarios en 360º y la grilla de más de 30 artistas

El segundo estreno, en setiembre, es “La casa de bernarda alba”, que llegará también este año en versión teatral en una continuidad artística evocando a Lorca.

"Se conmemora el 90 aniversario del asesinato de Lorca y la frase era 'Lorca sobrevive en el teatro cuando fue expulsado de la vida'", añadió el director.

"La ópera continúa en noviembre y este es más particular, y si tratamos de tomar un camino que se sale de todo, fue donde nos tomamos el camino más lejos posible de lo canónico", dijo. Ese mes se estrenará “Él, de las tinieblas a la luz”, una coproducción española- uruguaya, basada en la novela homónima de Mercedes Pinto. Una trama que aborda la violencia en el espacio doméstico, que llega en el mes en que se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

"Y la temporada lírica cierra, después de algunos años, con lo que habíamos empezado en el 2017 y todos nos dijeron 'estás loco, hacer zarzuela'. Este año vuelve. Vuelve de la mano de la Banda Sinfónica, vuelve acompañada del elenco de la Comedia Nacional", detalló.

En diciembre se estrena “El dúo la africana”, una sátira del propio mundo teatral, obra emblemática del género chico.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADUANA EN ROCHA

Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Díaz dijo que gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
MENOS DISTRACCIONES EN CLASES

MotivEd, las fundas magnéticas con inhibidor de señal con las que varios colegios controlan el uso de celulares

Te puede interesar

Doris Morales, presidenta de SCJ. video
Doris Morales Martínez

Poder Judicial pidió informes urgentes tras asesinato de Jonathan; "hay un problema grave", dijo presidenta sobre el caso
Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
ESPERAN RESULTADO

Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan
SCHIPANI Y RODRÍGUEZ

Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan

Dejá tu comentario