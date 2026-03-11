Teatro Solís celebra los 170 años de historia con una temporada marcada por el regreso de la lírica

Una de las novedades más contundentes anunciadas para la temporada del Teatro Solís es la que involucra al retorno de la Temporada Lírica. Se proyectan cuatro producciones entre mayo y diciembre.

El primero de los estrenos será en mayo, mes de la memoria, y se trata de “Fidelio”, la única ópera que compuso Beethoven.

"Fidelio cuenta la historia de un hombre privado de libertad, que va a desaparecer. Todo el primer acto se desarrolla mientras los carceleros están cavando la tumba, para que desaparezca en el segundo acto, y una mujer, Leonora, que se va a travestir en hombre, Fidelio, va a entrar a esa cárcel a buscar la respuesta que nadie puede darle, que el sistema político no puede darle, que el sistema social no le da, dónde está su marido desaparecido desde hace dos años. Esa es la ópera con la que el Teatro Solís quiere abrir su temporada lírica", describió Martín Jorge, director del Teatro Solís.

El segundo estreno, en setiembre, es “La casa de bernarda alba”, que llegará también este año en versión teatral en una continuidad artística evocando a Lorca.

"Se conmemora el 90 aniversario del asesinato de Lorca y la frase era 'Lorca sobrevive en el teatro cuando fue expulsado de la vida'", añadió el director.

"La ópera continúa en noviembre y este es más particular, y si tratamos de tomar un camino que se sale de todo, fue donde nos tomamos el camino más lejos posible de lo canónico", dijo. Ese mes se estrenará “Él, de las tinieblas a la luz”, una coproducción española- uruguaya, basada en la novela homónima de Mercedes Pinto. Una trama que aborda la violencia en el espacio doméstico, que llega en el mes en que se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

"Y la temporada lírica cierra, después de algunos años, con lo que habíamos empezado en el 2017 y todos nos dijeron 'estás loco, hacer zarzuela'. Este año vuelve. Vuelve de la mano de la Banda Sinfónica, vuelve acompañada del elenco de la Comedia Nacional", detalló.

En diciembre se estrena “El dúo la africana”, una sátira del propio mundo teatral, obra emblemática del género chico.