"Te voy a amar toda mi vida mi guerrero": el mensaje de despedida de la pareja de Juan Izquierdo en redes

Habla de la fuerza que debe lograr para seguir por sus hijos sin él. “Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros”, expresó Selena.

“Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder”, escribió.

En otro posteo, Selena subió una foto del tatuaje que compartían: “No te amo con el corazón porque el corazón se detiene. Te amo con el alma, porque el alma es eterna”, con fecha de enero de 2017.

También la hermana de Izquierdo le dedicó una carta a su hermano en las redes sociales.

“Hermano, no hay palabras para explicar el dolor que siento en el alma. Aún no caigo en que no te voy a ver nunca más, no te voy a poder pelear, pedirte que me suenes la espalda, decirte que me gusta algo que tenes puesto y que me digas ‘dale manganga’, que me digas que siempre te acordabas mio cuando corrías rápido en la cancha porque siempre te decía que corrías como un tero, esa sonrisa hermosa llena de vida”, le escribió Sofía a Juan.