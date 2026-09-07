Oposición pide que se declare la esencialidad ante nuevo paro en Terminal Cuenca del Plata con guardia gremial

En un comunicado emitido por la empresa Katoen Natie (Terminal Cuenca del Plata) se informó que desde las 10 de la mañana de este lunes están detenidas las actividades por un nuevo paro del sindicato de trabajadores. El sábado hubo otro paro, que se suma a los realizados en las últimas semanas en medio de un conflicto entre el sindicato y la empresa por la ausencia de un convenio colectivo.

Para el paro de este lunes el sindicato anunció la instalación de una guardia gremial mínima, que permite mantener una operativa limitada en el puerto, aunque se desconoce el horario de retorno a la actividad normal.

Katoen Natie señaló que la negociación con el sindicato se desarrolla desde el 31 de mayo con numerosas reuniones en el Ministerio de Trabajo; y sostiene que hace pocos días presentó una propuesta, cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores y posteriormente incorporó nuevas mejoras en tres de los seis puntos planteados por el sindicato.

Ante un nuevo paro, el senador del Partido Nacional Javier García pidió que el gobierno declare la esencialidad del trabajo en el puerto de Montevideo. Aseguró que en los ocho meses cerrados a agosto, los paros sumaron un mes de inactividad.