TCP pidió cuarto intermedio y el lunes vuelven a reunirse con el sindicato por conflicto en el puerto

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró que hay avances en el marco del conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato y prevé que el lunes haya un acuerdo.
"Tenemos la expectativa de que el lunes sea el día donde finalmente surja" el acuerdo, sostuvo el ministro de Trabajo, luego de una semana "con propuestas de acercamiento".
"Desde el lunes toda esta semana fue transcurriendo con propuestas de acercamiento, borradores que se van intercambiando por las partes, contemplaciones que hacemos del Ministerio de Trabajo, para que el consenso sea duradero, para que el acuerdo tenga durabilidad en el tiempo, y teníamos hasta la expectativa de que termináramos este fin de semana con la firma de un acuerdo", sostuvo el ministro. "No logramos poder firmarlo hoy, pidieron un cuarto intermedio, la parte empleadora, hasta el lunes, por lo que tenemos la expectativa de que el lunes sea el día donde finalmente surja".
"Los trabajadores necesitan asegurar la estabilidad laboral, que no les cause desempleo, no pérdida de salarios, compartir parte de la ganancia. Por eso se dio el tema de las partidas. Asegurar algunos jornales desde el arranque y luego al final el compromiso del resto de las cuestiones incluirlas en la discusión del convenio colectivo que ellos están próximos a que concluya", indicó Castillo.
