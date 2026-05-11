Orsi reflexionó sobre derechos, libertades, seguridad y diálogo durante presentación de informe de ONU

El presidente Yamandú Orsi reflexionó este lunes sobre la democracia al participar en la presentación de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El mandatario recordó que el planteo central de Uruguay en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los derechos, las libertades, la seguridad y la posibilidad del diálogo ha sido una constante, también en el G77.

Orsi indicó que "esta filosofía" de Uruguay se aplicará durante el segundo semestre del año al frente de la presidencia pro tempore del Mercosur, cuando ya entró en vigencia el acuerdo con la Unión Europea. "Queremos que todos, quienes creemos en la democracia, encontremos la mejor pista de aterrizaje para poder hacer llegar nuestra voz", afirmó.

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Por su parte, la directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, al presentar las conclusiones del informe "Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026", aseguró que las "presiones" son características de nuestro tiempo y que demandan una redefinición por parte de los Estados para confrontarlas y dar respuestas.

Sostuvo que las diferencias de ideas son parte natural de la democracia y de su capacidad de procesar el conflicto y la diferencia, pero cuando llega niveles tóxicos dificulta la construcción de un proyecto compartido de país o región. Además, la inteligencia artificial y el surgimiento acelerado de las plataformas digitales distorsionan el ecosistema informativo y alteran el espacio cívico y la participación ciudadana.

También, la crisis del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación deja al descubierto la falencia de la región y de sus sistemas democráticos para la gestión de los bienes comunes.

Muschett refirió al desafío de la migración que cambió la región desde las últimas décadas. Asimismo, apuntó al rápido avance del crimen organizado y la economía ilícitas como otra de las presiones que vienen penetrando las instituciones estatales y ocupan los espacios y los vacíos de la presencia estatal en muchos de los países de la región.