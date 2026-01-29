TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo

El servicio de televisión para abonados TCC firmó contrato con el Consorcio Direct TV-Torneos para asegurar la transmisión del clásico del domingo y todo el fútbol uruguayo.

El contrato tiene vigencia a partir de ahora e incluye la transmisión en vivo de la final Super Copa Uruguaya 2026 entre Peñarol y Nacional este domingo en el Estadio Centenario.

Además, el acuerdo comprende la transmisión de todo el fútbol uruguayo con los partidos que irán en vivo por TCC y los contenidos vinculados a los torneos.

Los campeonatos de AUF se verán en TCC en las señales DSports Uruguay en modalidades básico y premium.

Temas de la nota fútbol

TCC