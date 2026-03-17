El Senado aprobó un proyecto de ley que establece el 14 de octubre como Día del Futbolista Uruguayo

El Senado aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que establece el 14 de octubre de cada año como el Día del Futbolista Uruguayo .

El artículo único del proyecto de ley dice: “Declárase el día 14 de octubre de cada año como el Día del Futbolista Uruguayo, en conmemoración y reconocimiento al aporte histórico, social, cultural y deportivo de los futbolistas al país”.

El proyecto de ley lo presentó meses atrás el senador colorado Pedro Bordaberry , y fue respaldado por los tres partidos políticos con representación en el Senado: Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.

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La senadora del Frente Amplio Liliám Kechichián propuso incluir una mención en el artículo que diga que cuando se habla de futbolistas, se refiere a hombres y mujeres, lo cual fue agregado.

“Siempre es bueno celebrar las cosas que nos unen”, dijo Bordaberry en sala, y agregó: “Este proyecto de ley que parece sencillo en su forma, es significativo porque nos une”.

El senador recordó las conquistas históricas de Uruguay en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, el primer Mundial en Montevideo, en 1930, el “Maracanazo” de 1950 en Brasil y las 15 veces que la Celeste ganó la Copa América.

“De cada 100 llegan 2”, dijo en referencia a los futbolistas que alcanzan el éxito. Pero aseguró que este proyecto de ley “es por los otros 98 que empujan a los dos que llegan”.

El 14 de octubre recuerda el inicio de la histórica huelga de 1948, cuando los futbolistas reclamaron beneficios y mejores condiciones de trabajo y entrenamiento.

La fecha fue elegida por la Mutual Uruguaya de Futbolistas (el gremio de los jugadores), destacó Bordaberry. La Mutual ya celebra esta fecha en conmemoración de la huelga del 48, liderada entonces, entre otros, por Obdulio Varela.

Esa huelga duró ocho meses, hasta mayo de 1949. Un año después, con Obdulio como capitán y máximo líder, Uruguay ganó el Mundial de 1950 en una final mítica e histórica ante Brasil.

Este martes en las barras del Senado estaban presentes dirigentes de la Mutual y otras figuras del fútbol uruguayo.

Bordaberry contó como anécdota que cuando tenía 16 años se fue a probar en las inferiores de Wanderers. El entrenador era Omar Borrás, y tras unos minutos de entrenamiento, el DT le dijo: "Por qué no vas a estudiar".

"Fue la crítica más feroz que me hicieron", comentó el senador, y agradeció aquel consejo.