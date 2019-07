Taxista murió en La Plata tras recibir una brutal paliza por parte del conductor de otro auto

El video muestra que había personas alrededor mirando la escena pero sin intervenir ante una pelea que parecía desigual.

Según la autopsia, Jorge Gómez, de 52 años, cayó muerto tras sufrir derrame cerebral tras recibir ocho golpes consecutivos.

Su cuerpo mostró un trauma encéfalo-craneano, un hematoma intraperenquimatoso izquierdo, además de fractura en el temporal izquierdo y la base del cráneo.

El hecho ocurrió en el dique de Ensenada. las cámaras de televigilancia muestran como el Chevrolet Corsa impacta al Volkswagen Amarok.

Ambos se bajaron, comenzaron a discutir y la furia de ambos desató la agresión física de Esteban González Zablocki, de 27 años.

Gómez logró levantarse y volvió a caer en la calle minutos después, según testigos.

Pero el conductor de un ómnibus que pasaba por el lugar tomo nota de la matrícula del Amarok de González Zablocki. El dato posibilitó la captura por parte de la Fiscalía 5 de La Plata.

Fue procesado por el delito de tentativa de homicidio y tras la muerte del taxista en el Hospital de Cañuelas cambió la carátula a homicidio.

Los abogados defensores de González pidieron a la fiscalía "ver la totalidad del video" registrado por las cámaras de seguridad para analizar "antecedentes del hecho".

José Luis Villada, uno de sus abogados, apuntó a que "de lo que surge en el video el primero que baja es Gómez" y que "seguramente ha existido una discusión o incidente previo entre ambos que motivó que se bajaran de los vehículos".

El fiscal pidió que se le aplicara agravantes por 'ensañamiento', que es distinto a la alevosía, pese a que es un agravante que tiene la misma máxima pena posible, la de reclusión perpetua.

En el Derecho Penal, el "homicidio agravado por ensañamiento" está vinculado a que la finalidad del atacante es el padecimiento de la víctima

Sin embargo, el juez de garantías Juan Pablo Massi lo dejó en libertad y recién 24 horas después volvió a ordenar su detención. para explicar la laxitud de sus decisiones, dijo que no hizo otra cosa que respetar "el principio de inocencia del imputado".

Afirmó que, a su juicio, no existió la supuesta alevosía ni el ensañamiento.

"Aquí no hubo alevosía. Lo dije en un primer momento y lo mantengo. Hay que dar lo que en derecho penal se llama 'iter criminis', saber cuándo comienza y cuándo termina. Esto fue un ataque que, si se quiere llamar, fue casual. Yo no creo que esto haya sido preparado de antemano. El destino lo dispuso así, pero no creo que haya sido un ataque buscado por el agresor. Y ahí se determina si hubo alevosía o no", explicó Massi.

Se estima que González Zablocki permanecerá detenido durante las próximas dos semanas. Luego, quedará en manos del fiscal solicitar al juez la prisión preventiva de acuerdo a los plazos establecidos y poder definir así la situación del acusado hasta la posible llegada de un juicio.

Tras negarse a declarar en la UFI Nº5 por consejo de sus abogados, los defensores José María Villada y Juan Gabriel Mendy, el karateca regresó a una celda en la DDI de La Plata. Allí, espera el próximo movimiento de sus defensores, una presentación ante la Cámara donde "se tratarán cuestiones como la eximición de prisión y la calificación", asegura Villada a Infobae. Se afirmará, por ejemplo, "que no hubo dolo en el homicidio, puede haber existido dolo en las lesiones y un resultado no querido, una preterintencionalidad".

Otras fuentes cercanas a González Zablocki aseguran que el joven está "en un estado que no le posibilita hablar, angustiado, bloqueado". Sus defensores, según estas fuentes, pedirán asistencia psiquiátrica a la UFI Nº5. Se estima que, por lo pronto, no será trasladado a una alcaidía o un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

OTRA PALIZA ANTERIOR

González Zablocki tenía un antecedente de ataque violento que se judicializó en enero de 2013, según el denunciante.

Se estima que el fiscal Juan Menucci citará a declarar a Gabriel Coronel, un joven oriundo de Berisso, que asegura haber formado parte del grupo de amigos de González Zablocki en el pasado y que resultó lesionado de gravedad a raíz de un conflicto entre ambos.

Coronel aseguró que, durante unas vacaciones en Mar del Plata en el verano del 2013, González Zablocki lo atacó de una manera similar a la que se observó en el video de la golpiza al taxista Gómez.

"Estábamos durmiendo, él se enojó por una cosa básica, estaba acostado. Me propinó muchas piñas y el lado derecho me quedó expuesto, terminé mal (…) Si no estaban mis amigos, no la contaba", afirmó Coronel en declaraciones a Telefé Noticias.

Coronel advirtió que, a raíz de esa golpiza, debió ser operado en el rostro y recibió una placa de titanio en el maxilar. Además, aseguró haber sufrido secuelas en la vista, con un ojo afectado.

El demandante insiste en que cursó una denuncia penal contra González Zablocki, pero sin embargo, ese punto no pudo ser constatado por el juez Massi.

"Yo solicité a los registros nacionales y provinciales si este hombre tenía antecedentes y ambos me dijeron que no. No puedo decir que esa otra agresión no existió, pero sí puedo decir que no está registrado", afirmó el magistrado.