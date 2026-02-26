Presidente del Foro Económico Mundial renunció tras revelaciones sobre vínculos con Jeffrey Epstein

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, anunció este jueves su renuncia tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial", afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado. "Ahora, es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", añadió.

La organización confirmó la salida del ejecutivo, quien perteneció presidía el foro desde 2017, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

A su vez, el Foro comunicó que busca aclarar las recientes revelaciones sobre Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto. El último de los intercambios por SMS tuvo lugar la semana anterior a la detención del depredador sexual.

Según consta en la última tanda de archivos sobre el pederasta liberados por el Departamento de Justicia de EEUU, Brende fue mencionado más de 60 veces en los millones de documentos de Epstein. Además, cenó en tres ocasiones con Epstein en Nueva York, entre el 2018 y el 2019, y llegó a discutir con él la posibilidad de que la entidad que dirigía se convirtiera en “una alternativa a la ONU”.

Después de que salieran a la luz estas informaciones, Brende declaró que “desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein”, y pidió perdón por lo sucedido.