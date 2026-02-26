RECIBÍ EL NEWSLETTER

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina

En el país vecino tiene dos focos detectados en establecimientos comerciales, indicó el director de Servicios Ganaderos.

gallinas-imagen-de-archivo.jpg

La Dirección General de Servicios Ganadero resolvió que se suspenda de forma temporal la importación de aves y productos aviares desde Argentina, donde se constataron dos focos de gripe aviar en establecimientos comerciales.

El director de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, sostuvo en conferencia que los epidemiólogos hablan de la influenza aviar como "la aftosa de las aves" y que "es muy contagiosa". Por esto, reiteran las exhortaciones para que se tomen medidas en la prevención del contagio desde la fauna silvestre a los establecimientos comerciales en Uruguay.

Desde el 12 de febrero se detectaron casos en Rocha, Maldonado, Canelones y el último en Colonia, todos en aves silvestres.

"Lo que tenemos que tender a hacer es bajar la carga viral para evitar la difusión del virus a otras especies o a animales domésticos", dijo por su parte Virginia Bussi, encargada de Sanidad Avícola del MGAP.

"Tenemos que evitar que entre a las casas de familias que tienen aves, encerrándolas, evitando la unión entre vida silvestre y doméstica, y por supuesto en las granjas avícolas extremar las medidas de bioseguridad", agregó.

