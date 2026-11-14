Tarde de sábado cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y nubosidad

Según pronostica Nubel Cisneros este sábado la mañana estará fresca a templada con nubes dispersas observándose algunas neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad hacia el final del período inestabilizando la zona costera.

Seguí leyendo Nubel Cisneros descartó lluvias para este fin de semana y explicó qué pasa con los modelos con el fenómeno de El Niño

MÁX. 34 °C

MÍN. 16 °C

SUR:

MÁX. 32 °C

MÍN. 16 °C

ESTE:

MÁX. 30 °C

MÍN. 16 °C

OESTE:

MÁX. 34 °C

MÍN. 16 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX. 28 °C

MÍN. 18 °C

El domingo tendremos una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas a a frescas en la noche.

El lunes comienza fresco con cielo parcialmente nublado, observandose algunas neblinas aisladas, manteniendo temperaturas agradables en la noche. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.