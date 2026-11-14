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pronóstico nubel cisneros

Tarde de sábado cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y nubosidad

La mañana del domingo será fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, con temperaturas frescas en la noche.

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Según pronostica Nubel Cisneros este sábado la mañana estará fresca a templada con nubes dispersas observándose algunas neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad hacia el final del período inestabilizando la zona costera.

Mirá el detalle de temperaturas del sábado.

NORTE:

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MÁX. 34 °C

MÍN. 16 °C

SUR:

MÁX. 32 °C

MÍN. 16 °C

ESTE:

MÁX. 30 °C

MÍN. 16 °C

OESTE:

MÁX. 34 °C

MÍN. 16 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX. 28 °C

MÍN. 18 °C

El domingo tendremos una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas a a frescas en la noche.

El lunes comienza fresco con cielo parcialmente nublado, observandose algunas neblinas aisladas, manteniendo temperaturas agradables en la noche. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.

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