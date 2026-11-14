Según pronostica Nubel Cisneros este sábado la mañana estará fresca a templada con nubes dispersas observándose algunas neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad hacia el final del período inestabilizando la zona costera.
Tarde de sábado cálida a calurosa con elevadas sensaciones térmicas y nubosidad
La mañana del domingo será fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, con temperaturas frescas en la noche.
Mirá el detalle de temperaturas del sábado.
NORTE:
Nubel Cisneros descartó lluvias para este fin de semana y explicó qué pasa con los modelos con el fenómeno de El Niño
MÁX. 34 °C
MÍN. 16 °C
SUR:
MÁX. 32 °C
MÍN. 16 °C
ESTE:
MÁX. 30 °C
MÍN. 16 °C
OESTE:
MÁX. 34 °C
MÍN. 16 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 28 °C
MÍN. 18 °C
El domingo tendremos una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas a a frescas en la noche.
El lunes comienza fresco con cielo parcialmente nublado, observandose algunas neblinas aisladas, manteniendo temperaturas agradables en la noche. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral.
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