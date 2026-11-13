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PRONÓSTICOS

Nubel Cisneros descartó lluvias para este fin de semana y explicó qué pasa con los modelos con el fenómeno de El Niño

El meteorólogo comentó que los pronósticos que vemos en los celulares van a errar más porque no tienen la capacidad de actualizarse con la rapidez que es necesaria.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó lloviznas para esta madrugada y descartó lluvias para el fin de semana.

"El único evento de lluvias que puede darse fundamentalmente en la zona costera del sur y este del país es en la próxima madrugada", destacó.

El meteorólogo explicó que el fenómeno de El Niño Godzilla lleva a que haya que ir con el pronóstico día a día.

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"Los modelos numéricos hoy por hoy, a lo cual estamos acostumbrados, el porcentaje de acierto es muy bajo", dijo.

Cisneros comentó que los pronósticos que vemos en los celulares van a errar más porque no tienen la capacidad de actualizarse con la rapidez que es necesaria.

"La tecnología está (...) es la formación que hay. Tenemos un déficit en la formación de los meteorólogos. Suena feo decirlo, pero el tema es la formación", indicó.

Y agregó: "Es entendible también porque las últimas generaciones se han criado con la evolución de lo que es la tecnología, entonces cuando la tecnología falla, hay que recurrir a lo viejo".

El meteorólogo dijo que esto sucede en muchos ámbitos y que se está observando que ante cambios bruscos que se dan en cualquier sistema. "indudablemente fallamos porque estamos demasiado acostumbrados a la tecnología", comentó.

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