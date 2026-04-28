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MONTEVIDEO

Tan Biónica agotó entradas y anunció nueva fecha en el Antel Arena: los detalles

El grupo argentino se presentará en setiembre en Montevideo, con las canciones del disco "El Regreso".

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Tan Biónica agotó entradas para el 19 de setiembre y sumó una nueva fecha en el Antel Arena.

Las entradas para el 18 de setiembre a las 21:00 horas ya están a la venta, en Tick Antel.

La banda argentina anunció su vuelta a Montevideo, con un video de "La melodía de Dios", uno de sus éxitos entonado a ritmo de murga. La preventa para ese show comenzó este lunes 27 de abril y ya se agotaron, por lo que habilitaron la nueva fecha.

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En este show estarán Chano, Bambi, Diega y Seby con las canciones de "El Regreso", su álbum más reciente, lanzado en 2025, después de 10 años sin sacar música nueva. "No solo simboliza un regreso discográfico, sino también la reunión del grupo y la reconstrucción de un espacio que ellos mismos ayudaron a definir dentro del pop rock argentino", señala la producción de Tan Biónica.

Las entradas van desde $2100 - $4100.

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