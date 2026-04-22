La banda argentina K4OS llega por primera vez a Uruguay; quedan pocas entradas disponibles

La banda argentina K4OS sale por primera vez al exterior y su primer destino elegido es Uruguay, donde se presentarán el próximo 5 de junio en el Antel Arena.

Es un girl band que surgió en 2023, que busca traer el sonido del K-pop a América Latina y su llegada a Montevideo es después de agotar 15 Gran Rex en Buenos Aires.

Las entradas están a la venta en la web de Tickantel, con precios desde $1600 a $4800. Quedan pocas disponibles.

Las integrantes de esta banda, Tau, Ine, Mechi y Lily tienen "una de las propuestas más ambiciosas del pop argentino actual", señalan desde la producción. Embed - K4OS - 4EVER (Video Oficial) Embed - K4OS - Caos (Video Oficial)

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