La banda argentina K4OS sale por primera vez al exterior y su primer destino elegido es Uruguay, donde se presentarán el próximo 5 de junio en el Antel Arena.
La banda argentina K4OS llega por primera vez a Uruguay; quedan pocas entradas disponibles
El show de Tau, Ine, Mechi y Lily es el 5 de junio en Montevideo y las entradas están disponibles en Tickantel.
Es un girl band que surgió en 2023, que busca traer el sonido del K-pop a América Latina y su llegada a Montevideo es después de agotar 15 Gran Rex en Buenos Aires.
Las entradas están a la venta en la web de Tickantel, con precios desde $1600 a $4800. Quedan pocas disponibles.
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Las integrantes de esta banda, Tau, Ine, Mechi y Lily tienen "una de las propuestas más ambiciosas del pop argentino actual", señalan desde la producción.
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